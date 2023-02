Estado vai abater parte do ICMS para laticínios em Frederico Westphalen

Para expandir o setor de laticínios e garantir o desenvolvimento econômico da região do Médio Alto Uruguai, o governo do Estado assinou, na quarta-feira (15), um termo de ajuste com a Cooperativa Tritícola de Frederico Westphalen (Cotrifred), que agrega mais de cem produtores da região.

O acordo, assinado no gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec-RS), prevê o enquadramento da cooperativa no Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS). O programa se propõe a promover incentivos à indústria por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) gerado a partir de novas operações.

O secretário da Sedec-RS, Ernani Polo, afirma que é papel do Estado apoiar indústrias que promovam oportunidades de crescimento das economias regionais, viabilizando negócios e permitindo avanços que reflitam na economia estadual.

"O Fundopem é uma política pública que viabiliza, por meio do abatimento do ICMS, descontos que variam conforme o projeto. É um benefício que permite à indústria investir em melhorias nos seus processos de produção", destacou.

Os produtores de leite vinculados à Cotrifred comercializam seus produtos para vários municípios gaúchos. Juntos, eles conseguem gerar mais de 40 mil empregos diretos ao longo de toda a cadeia produtiva. O projeto da Cotrifred agora é investir na produção de queijo com um incremento estimado em 20% ao longo dos próximos oito anos.

O projeto foi enquadrado no Fundopem-RS com investimentos fixos previstos em mais de R$ 72 mil, que serão destinados às instalações industriais e equipamentos para o setor lácteo.

O diretor de Desenvolvimento Econômico da Sedec-RS, Gustavo Rech, ressalta que a Cotrifred optou pela recém criada modalidade Express do programa, que proporciona mais agilidade no processo de obtenção do incentivo.

Segundo o presidente da Cotrifred, Elio Pacheco, agora o objetivo é expandir a produção para que os produtos de Frederico Westphalen cheguem a outros estados do Brasil, tornando a Laticínios Cotrifred numa produtora nacional na linha de lácteos. "A longo prazo, queremos também exportar os nossos produtos, internacionalizando a marca e trazendo benefícios para a economia gaúcha", disse.

Participaram do encontro o secretário adjunto da Sedec-RS, Roger Pozzi, o diretor geral da pasta, Leandro Evalldt, e representantes da Proplanta, Realino Zanetti e Giovani Zanetti.