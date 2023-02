Com perda de R$ 22 milhões, Westfália decreta Emergência

Devido a pouca quantidade de chuvas, especialmente nos últimos meses, que ficou abaixo da média histórica, Westfália teve perda estimada de R$ 22.686.300,00 até o momento na safra 2022/2023 nas culturas de milho grão, milho silagem e bovinocultura de leite. Diante deste cenário, de perdas causadas pela estiagem, a Prefeitura de Westfália decretou situação de emergência na tarde de quarta-feira (15).

O prefeito, Joacir Antônio Docena, coloca que o decreto leva em conta o levantamento feito por entidades ligadas ao setor primário. "Tivemos perdas consideráveis nas lavouras de soja, cultura do milho grão, do milho silagem, da bovinocultura de leite e avicultura e suinocultura de corte. E isso terá reflexos em toda a economia do município. Por isso, decidimos pelo decreto de situação de emergência", frisa.

O levantamento foi realizado pela Emater/RS-Ascar de Teutônia, com base em dados coletados a campo e com apoio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.

O relatório ainda aponta que, em termos gerais, a população com vinculação rural corresponde por aproximadamente 56% da população municipal, com estimados 1.700 habitantes. Conforme apurado, todos, sem exceção, estão sofrendo prejuízos de ordem social e econômica, com fortes possibilidades de resultados ainda mais desastrosos, caso não haja reversão breve do atual quadro de exíguo índice pluviométrico. As informações dos prejuízos de ordem social e econômicas são corroboradas em parecer técnico emitido pelo Centro de Referência de Assistência Social de Westfália.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, René Rex, coloca que, com base no relatório, o período de ocorrência da estiagem coincidiu com o florescimento e enchimento de grãos da maioria das lavouras de milho e soja, causando danos irreversíveis às culturas. "Isso se refletiu na baixa qualidade da silagem produzida, pois não houve muitos grãos na sua composição. E isso também se reflete diretamente na bovinocultura de leite. A pouca chuva também preocupa no que se refere ao abastecimento hídrico de muitos dos nossos produtores", frisa.