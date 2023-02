EGR implanta papa-filas nos pedágios durante o feriadão

Com o aumento do tráfego de veículos nas estradas durante o feriadão de Carnaval, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) reforçará seu grupo de trabalho para agilizar o atendimento nas praças de pedágio por meio da operação papa-filas, facilitando o pagamento da tarifa e encurtando o tempo de espera.

A EGR disponibilizará, em todas as rodovias, serviço de ambulâncias com resgate e socorro médico 24 horas, guinchos para atendimento, assim como a parceria com bombeiros voluntários de vários municípios.

A Gerência Operacional da EGR alerta para a incidência de um grande fluxo de veículos. Na ERS-040, a expectativa é de que aproximadamente 161,2 mil veículos passem pela praça de pedágio de Viamão desde essa quinta-feira até a próxima quarta, volume 60,7% superior ao registrado em dias normais.

O aumento na ida ao litoral será gradual a partir da tarde dessa sexta (17), quando 25,5 mil veículos devem cruzar o pedágio - quase 10 mil a mais que o normal no último ano. No sábado (18), são esperados 30,3 mil veículos, número 90% superior. O retorno à Região Metropolitana da Capital deve se intensificar a partir de terça (21), quando são aguardados mais de 21,9 mil veículos, 71% superior à média nessa época do ano, culminando na quarta (22), com expectativa superior a 22,3 mil veículos, 9,6 mil a mais.

Os horários de pico previstos serão das 15h às 23h de sexta, quando a circulação tende a aumentar 25% entre 8h e 13h e 50% no decorrer do dia até a meia-noite. O fluxo cresce nas primeiras horas da manhã de sábado, até às 22h. Na volta do Litoral, o fluxo se intensifica a partir de segunda e na terça durante o dia, mas principalmente na quarta, logo nas primeiras horas da manhã até às 14h.