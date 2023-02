Lajeado entra em estado de alerta para a dengue

Com a confirmação de três casos de dengue no município na quarta-feira (15), Lajeado está intensificando as ações para o combate ao mosquito da dengue. O alerta é para a comunidade, que deve fazer a sua parte dando atenção a focos do mosquito Aedes aegypti. Os criadouros do mosquito ficam localizados junto às residências, especialmente nos pátios em locais onde há água acumulada. Outros sete casos suspeitos aguardam confirmação dos exames.

"A chegada das chuvas após este período de estiagem pode propiciar o aumento da proliferação do mosquito transmissor da doença e com isso a possibilidade de um novo surto de Dengue. Por isso, precisamos da ajuda da comunidade para combater os criadouros do mosquito. A melhor forma de se proteger é evitar que o mosquito se desenvolva", explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Juliana Demarchi.

É importante salientar que o mesmo mosquito é transmissor também da chikungunya e da zika. Os casos já confirmados em Lajeado são autóctones, ou seja, de pessoas que se contaminaram na cidade. Isso aponta que há mosquitos contaminados no município (o mosquito se contamina ao picar uma pessoa doente).

A Vigilância Ambiental explica que o mosquito transmissor da dengue é um inseto urbano e 80% dos seus focos encontram-se no ambiente domiciliar e ao redor das casas. Desta maneira, é importante que sejam mantidos todos os cuidados para que não ocorra a proliferação do mosquito e, consequentemente, transmissão da doença. Quase 97% dos criadouros do mosquito em Lajeado são encontrados nas residências, sendo 16,2% em bromélias e 14,4% em ralos.

Entre 27 e 31 de janeiro, foi realizado o mais recente Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti, com a inspeção em 2.320 imóveis. Foi constatado um Índice de Infestação Predial (IIP) de 3,8%, o que significa que Lajeado estava com risco médio para a epidemia de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti - o limite para risco alto é 3,9%. O índice satisfatório preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 0,9%.

As ações de prevenção e eliminação de focos são realizadas pelos agentes de saúde e de endemias nas áreas com casos suspeitos e confirmados de dengue, chikungunya e zika. O agente orientará sobre como evitar o mosquito e como se prevenir. Uma forma de evitar a contaminação é o uso e reaplicação contínua de repelente de insetos. Isso afasta os mosquitos, evitando a picada por um mosquito potencialmente contaminado, e ao mesmo tempo evita que um mosquito se contamine ao picar um doente e transmita a doença para outras pessoas. Estima-se que um único mosquito contaminado possa passar a dengue para 300 pessoas.