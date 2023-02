Imbé apresenta programação em quatro locais

A Prefeitura de Imbé prepara quatro noites de folia para moradores, turistas e veranistas curtirem o Carnaval 2023. A festa começa nesta sexta-feira (17) e segue até a segunda-feira (20).

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura (Seturdec), haverá shows musicais no Guia Corrente (Centro) e também nos balneários Mariluz, Albatroz e Santa Terezinha. As apresentações serão gratuitas.

Na sexta-feira, a Avenida Albatroz recebe, a partir das 22h, a dupla Leandro Valim & Rafael. A noite termina com a apresentação do Grupo Doce Desejo, a partir das 23h30min. No sábado, a folia está marcada para Santa Terezinha. O agito acontece na Rua Edith de Lourdes e fica por conta da Banda do Beco e do Bloco do Tatá, a partir das 22h. No domingo, a Avenida Mariluz recebe, às 22h, o Grupo Geração - Geração Folia. A partir de 1h, a animação será conduzida pelo DJ Bolt.

Por fim, na segunda-feira, o Grupo Geração - Geração Folia e o DJ Bolt voltam a se apresentar, dessa vez no palco montado junto ao Guia Corrente, também a partir das 22h.