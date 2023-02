São Sepé busca se tornar referência em energia renovável com usina hidrelétrica

São Sepé possui potencial de geração de energia de forma renovável nas quatro principais fontes: Biomassa, Solar, Hídrica e Eólica. A implementação da Usina Termelétrica movida à casca de arroz - Biomassa - e a Usina Solar localizada no lado da termelétrica já são realidades. Agora o município busca a instalação de uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) e de uma Usina Eólica.

Caso consiga viabilizar esses dois empreendimentos, São Sepé se tornará referência nacional na geração de energia renovável, tendo em seu território as quatro principais fontes renováveis de energia.

O investimento em energias renováveis é um compromisso da Prefeitura Municipal, que assinou o Decreto de Emergência Climática no dia 5 de junho de 2021 se comprometendo a realizar ações para mitigar as emissões de gases do efeito estufa.

Em 1951, a Prefeitura Municipal de São Sepé adquiriu uma área de 8 hectares para a instalação de uma pequena usina hidrelétrica para a geração de energia. Conforme um ofício de setembro de 1952, elaborado pelo engenheiro Nelson Coutinho, da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE); verificou-se que valia mais a pena a instalação de uma Usina diesel-elétrica. Com isso, o projeto da hidrelétrica foi deixado de lado e a Prefeitura se manteve como proprietária da área de 8 hectares às margens do Rio São Sepé.

No ano de 2021, foi protocolado na Prefeitura de São Sepé um pedido para a aquisição da área da Prefeitura para enfim instalar uma CGH no Rio São Sepé, com investimento privado. A Prefeitura elaborou um Projeto de Lei com base na Política de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico para alienação da área com o propósito da construção de uma Central Geradora Hidrelétrica, com potência de 1,0 MW.

A Lei nº 4.014/2021, aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo Prefeito em 24 de setembro de 2021 autorizou a alienação com valor mínimo de R$ 85.870,00 com base em Laudo de Avaliação do engenheiro agrônomo Daniel Wegner Becker, contratado pela Prefeitura para avaliar a área.

Em 2021 foi realizado o leilão, e a empresa Pulquéria Agropecuária arrematou a área pelo valor de R$ 86.000,00.

Com isso, a tão sonhada hidrelétrica no Rio São Sepé, pensada pelo ex-Prefeito João Batista Simões Pires, se tornará realidade através de investimento privado e trará retorno financeiro para o município, com a geração de emprego, renda e ICMS para os cofres públicos. A usina de casca de arroz já é a segunda empresa na arrecadação de ICMS para o município e a CGH auxiliará ainda mais na arrecadação municipal.

Outro aspecto importante para ressaltar é que o projeto, que será protocolado pela empresa na Fepam, não afetará a Cascata da Pulquéria, tendo em vista que a área de alague não chegará até o ponto turístico do município. Além disso, a prefeitura está verificando, tanto com a Pulquéria Agropecuária, quanto com a CMPC, proprietários das áreas que dão acesso à Cascata da Pulquéria, uma rota para o ponto turístico do município para que o local possa se tornar de fato um local que os sepeenses e turistas possam visitar e usufruir.

Além disso, a implementação da CGH Cascata da Pulquéria permitirá que sejam realizadas diversas ações de compensação ambiental, que deverá ser previsto no Relatório Ambiental Simplificado, que será analisado pela Fepam para que possa dar a liberação para a instalação do empreendimento no local.