Taquara realiza pesquisa sobre mobilidade urbana

A Administração Municipal de Taquara está trabalhando no planejamento das melhorias a serem implementadas na mobilidade urbana da cidade. Para isso, está sendo elaborado o plano que considera o deslocamento das pessoas e cargas, definindo como ir de um local a outro com qualidade e eficiência e o transporte, com segurança e eficácia.

A empresa Via 11, de Santa Catarina, foi contratada, através de processo licitatório, para execução do Plano de Mobilidade Urbana e está fazendo o levantamento de dados no que diz respeito ao trânsito do município, como sinalização existente, meio de deslocamento mais utilizado pelas pessoas, transporte público e situação das calçadas.

A apresentação do projeto ocorreu na Câmara Municipal, aos representantes de entidades, quando também foi divulgada uma pesquisa a ser respondida pela comunidade.

O questionário está disponível no site da Prefeitura e também pode ser solicitado pelo números de WhatsApp (51) 9583-4576. São apenas 12 itens sobre a forma de deslocamento, o tipo de veículo utilizado, uso do transporte público, além de coleta de sugestões ou pontos de reclamação. As respostas serão usadas como base para determinar objetivos e prioridades do Plano de Mobilidade Urbana.

O levantamento já apontou quais ruas possuem calçamento, o tipo de pavimento, quais estão em mau estado de conservação. "Com este trabalho, será estudada a necessidade de implantação do sistema rotativo de estacionamento em algumas áreas do Centro", acrescenta o prefeito, André Brito.

Em março, será realizada uma audiência pública para apresentação dos dados à comunidade para, posteriormente, elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.