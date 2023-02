Lajeado registra pontos de alagamento com 83,2 mm de chuva

A Prefeitura de Lajeado, por meio do Departamento de Trânsito, prestou serviços de sinalização em pontos de alagamento registrados em Lajeado na noite de terça-feira, após o forte temporal que caiu em várias regiões do Estado. Foram, ao menos, seis pontos de alagamento, sendo na BR-386 (próximo à empresa Fruki Bebidas), na avenida Décio Martins Costa (no Centro), rua Liberato Salzano Vieira da Cunha (Americano), rua Italo Reali (próximo ao entroncamento com a rua Bento Rosa) e rua Sete de Setembro.

Na avenida Décio Martins Costa, nos fundos do Supermercado STR, agentes do Departamento de Trânsito se depararam com um casal de idosos (um homem de 74 anos e uma mulher de 70 anos) dentro do carro em meio ao alagamento. Eles foram resgatados, retirados do interior do veículo pelos agentes e encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os agentes de trânsito também auxiliaram na retirada do veículo de dentro da enxurrada.

A Avenida Décio Martins Costa ficou alagada no trecho entre as ruas Júlio May e Carlos von Koseritz. Uma parte do pavimento cedeu no cruzamento com a Carlos von Koseritz, e o retorno naquele local ficará interditado até que seja feito o conserto. Na manhã desta quarta-feira, a equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos faz a limpeza do local, e o trânsito deverá ser liberado ainda pela manhã.

Outros trechos com limpeza de bueiros prevista para esta manhã são na Avenida Amazonas (próximo à Rua Maranhão), na Avenida Benjamin Constant (próximo ao rio e no bairro Moinhos d´Água e Bom Pastor), Avenida Beira Rio (Centro), Avenida Pedro Theobaldo Breitenbach (Conventos) e Rua Hermes Jaeger (Bom Pastor).

Conforme o registro do Núcleo de Informações Hidrometeorológicas (NIH) da Univates, foram registrados 83,2 milímetros de chuva na noite de terça-feira.