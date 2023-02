UCPel dará bolsas de estudo para internos do presídio regional

Detentos do presídio regional de Pelotas participarão do processo seletivo da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e concorrerão a cinco bolsas integrais nos cursos de tecnólogo ofertados pela instituição na modalidade de ensino a distância (EaD) através de uma parceria institucional para a colaboração e o intercâmbio de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O convênio entre a UCPel, Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado (SJCDH) e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) visa oportunizar às pessoas privadas de liberdade uma formação de Ensino Superior, bem como, a promoção de qualificações e cursos aos servidores penitenciários.

A ser firmado oficialmente em um evento no dia 3 de março, o acordo de cooperação é uma ação que mostra a credibilidade da UCPel ao contribuir com a questão do enfrentamento penitenciário, um problema tão dramático na sociedade do país, comenta Luiz Antônio Bogo Chies, docente da Universidade e um dos responsáveis pela atividade.

Na quarta-feira (15), os detentos do presídio regional participaram de uma atividade — um aulão com dicas de conteúdo e redação que também explicará o passo a passo do processo de ingresso na Universidade. Os cursos já foram escolhidos pelos participantes e as provas do vestibular agendado da UCPel acontecem nos dias 16 e 17 de fevereiro.

O esforço da Universidade em desenvolver diversas atividades nesse campo temático acontece há cerca de 25 anos. O Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Estudos Criminais-Penitenciários (GITEP) — um projeto de extensão — reúne docentes e discentes da Universidade Católica de Pelotas (e instituições parceiras) em torno de atividades de pesquisa, extensão e ensino.

O trabalho é reconhecido nacionalmente graças às várias pesquisas e ações pioneiras que têm por objetivo a promoção de reflexões e intervenções de conteúdo científico-crítico que viabilizem uma maior compreensão sobre a questão penitenciária e temas de segurança pública.