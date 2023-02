Vida Ativa abre novas modalidades em Pelotas

O Programa Vida Ativa, desenvolvido pela Prefeitura de Pelotas, abriu novas oportunidades de ingresso para a prática de atividades física. Além de vagas remanescentes em diversas turmas de atividades esportivas, a inciativa também passa a oferecer, gratuitamente como todas as demais, duas novas modalidades: dança Jazz para o público de 10 a 17 anos e grupo de corrida para adultos, a partir de 18 anos.

De acordo com a coordenadora do Programa, Carol Malue, estão disponíveis vagas para as modalidades esportivas que já começaram como Boxe, Muay Thai, Ginástica, Treinamento Funcional Kids (para crianças de sete a 14 anos), Taekwondo, Câmbio (vôlei adaptado para idosos) e caminhada orientada.

Já as novas modalidades ainda não começaram as atividades. A Dança Jazz terá início no dia 2 de março, sempre as terças e quintas-feiras, às 13h e disponibiliza, ainda, 20 vagas. O grupo de Corrida inicia no dia 24 de fevereiro, sempre as sextas-feiras, às 18h. O grupo é aberto e sem um limite de participantes.