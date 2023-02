Produtividade do trigo no RS tem alta de 16%, mostra Conab

A produtividade média das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul está estimada em 3.941 kg por hectare. O desempenho divulgado neste mês pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) representa uma alta de 16% quando comparado com a projeção informada no boletim da estatal publicado em janeiro.

A elevação é resultado do Levantamento Objetivo da Produtividade (LOP) da cultura realizado no estado e divulgado nesta semana. Com isso, a produção gaúcha de trigo em 2022 ultrapassou as 5,7 milhões de toneladas.

"O trabalho reflete a mensuração dos componentes do rendimento de lavouras distribuídas em todo o estado. As lavouras foram avaliadas, preferencialmente, no estágio de maturidade fisiológica, o que permitiu a estimativa direta da produtividade mediante a extrapolação do peso das amostras, corrigidos pela umidade e adicionadas as perdas por amassamento, colheita, etc", pondera o superintendente da Companhia no Rio Grande do Sul, Carlos Bestétti.

Com o ajuste realizado, o aumento na colheita de trigo em 2022 chegou a 64% quando comparado com o resultado estimado em 2021, saindo de aproximadamente 3,49 milhões de toneladas para 5,73 milhões de toneladas. O aumento expressivo conjuga uma maior área plantada (em torno de 24,9%) e a melhora no rendimento médio dos grãos, uma vez que em 2021 os produtores gaúchos obtiveram produtividade média de 2.998 kg/ha.

O trabalho relacionado à produtividade do trigo gaúcho foi iniciado em julho do ano passado, com as etapas de planejamento operacional, identificação das áreas a partir de sensoriamento remoto, definição de clusters e número de amostras, identificação de lavouras e produtores. Entre os dias 10 de outubro a 2 de dezembro, foram realizados os roteiros em campo. Já nos meses de dezembro e janeiro, foram feitas as análises de laboratório, debulha, pesagem e análise de dados e, por fim, a estimativa final por meio de tratamento estatístico dos dados.

Ao todo, foram realizados dez roteiros, que percorreram todas as regiões produtoras do estado.