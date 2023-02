A Prefeitura de Gramado, através da Secretaria da Administração, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de estagiários pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) até esta quinta-feira (16). O processo visa o preenchimento de inúmeras vagas de estágio para estudantes regularmente matriculados e com frequência regular em instituições de ensino superior e médio. A prova objetiva online acontece no dia 26 de fevereiro, através do site www.cieers.org.br. As vagas disponíveis são para estudantes do ensino médio e para diversos cursos de graduação e pós-graduação, conforme previsto no Edital. A bolsa-auxílio varia entre R$ 521,44 a R$ 782,16 para estudantes do ensino médio e R$ 719,13 a R$ 1.078,71 para estudantes de ensino superior.