O Estação Verão Sesc promove música e diversão neste final de semana de Carnaval na praia do Laranjal, em Pelotas. Há atrações desde a noite de quinta-feira (16) na Casa de Praia; e também junto ao trapiche, com apresentações de Batuka Sound System, Sintonia Sul, D Mix Charm Rappers e diversos outros artistas. Veja a agenda a seguir. A programação conta, ainda, com jogos de câmbio e vôlei de praia, aulão de ritmos e a presença do personagem Incrível Hulk; além das atrações sistemáticas da Casa de Praia. O Estação Verão 2023, no Laranjal, é realizado pelo Sesc em parceria com a Prefeitura de Pelotas e conta com o apoio de Unimed, Supermercados Paraíso, Erva Mate Yacui e Osirnet. Mais informações sobre as atrações podem ser obtidas pelo telefone (53) 3225-6093 ou através do WhatsApp (53) 99131-3176.