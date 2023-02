O Sine de Parobé está com cerca de 30 vagas de emprego para serem preenchidas na empresa Bottero. As vagas são para a função de costureira, preparadeira, cortador, serviços gerais de montagem, entre outros. A empresa oferece benefícios como convênio médico, refeitório, transporte e auxílio-rancho. Segundo o coordenador do Sine, Edson Palhano, os interessados devem comparecer no Sine, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, munidos de Carteira de Trabalho. O Sine conta com atendimento na Rua Adaviano Linden, 73 - Centro, em frente à Caixa Econômica Federal. Também via WhatsApp (51) 92750609.