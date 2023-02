Estado homologa Emergência em Santo Ângelo

A Prefeitura de Santo Ângelo recebeu o documento confirmando a homologação por parte do Governo do Estado do decreto de situação de emergência em razão da estiagem.

A situação de emergência foi decretada pelo prefeito Jacques Barbosa, embasada pelos laudos técnicos apresentados pela Emater, entidades do setor primário e indicação dos integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário (Comdasa). A homologação possibilita às prefeituras receber ajuda humanitária, como caixas d'água e reservatórios móveis.

O prejuízo avaliado era de R$ 143.049.449,00 na produção de grãos e na pecuária leiteira e de corte, com perdas de 60% na safra do milho sequeiro e 35% nas lavouras de soja. Já a pecuária registrou perdas de 50% no gado de corte e na produção leiteira.

De acordo com o levantamento, a estimativa da safra do milho sequeiro era de 130 sacas de 60 quilos por hectares e a produção ficou em 39, um prejuízo de mais de R$ 20 milhões considerando o preço da saca em R$ 82. Na cultura da soja, a estimativa de produtividade era 55 sacas/hectare e não deve passar de 39 sacas/hectare, um dano financeiro de R$ 113 milhões.

Para atender a população do meio rural em ações que garantam o abastecimento de água potável, o Governo Municipal já realizou investimentos de cerca de R$ 400 mil. O Município aguarda agora a homologação do decreto por parte do Governo Federal.