Em Passo Fundo, pets também podem cair na folia

O Passo Fundo Shopping apresenta uma uma programação especial de carnaval a partir da sexta-feira (17): o Esquenta de Carnaval será comandado pelo Grupo de Pagode Resnha, às 19h, na Praça de Alimentação. Já no sábado (18), a festa será para os pequenos no Carnakids, encerrando com um domingo (19) especial de CarnaPets, onde os pets vão poder acompanhar os tutores e aproveitar muitas brincadeiras.

No Carnakids, que acontecerá das 15h às 18h, na Praça de Eventos (Piso 1), as crianças poderão ir fantasiadas para o bailinho de carnaval. Durante o dia haverá desfile de fantasias, pintura de rosto e brincadeiras com a Trupe do Tipo Gus, além de brindes e sorteios. A entrada para cada criança será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível que terão como destino a Associação Passofundense de Cegos (Apace).

Já o CarnaPet, também das 15h às 18h, na Praça de Eventos, será reservada aos pets, com desfile de concurso de melhor fantasia dos pets. Durante a programação também serão sorteados brindes da Cobasi. A entrada será a partir da doação de 1 kg de ração que será destinado ao Projeto Social Ventos do Sul, além de ser no estilo doe e ganhe: a cada 1 kg de doação, o tutor receberá uma bandana personalizada de carnaval.