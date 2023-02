O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou a manutenção na BR-158, entre os municípios de Santa Maria e Itaara. Até meados de abril, serão realizados serviços de recuperação total do pavimento e sinalização completa do trecho de oito quilômetros.

Os trabalhos puderam ser retomados a partir da PEC de transição e do recurso de R$ 7,1 milhões disponibilizados para o empreendimento neste ano. Os serviços vão restabelecer o funcionamento pleno da rodovia, eliminando pontos críticos e proporcionando mais segurança e conforto aos usuários da BR-158. As ações fazem parte do plano de 100 Dias do Ministério dos Transportes no estado. Na região central do RS, o investimento total em manutenção e obras da Travessia Urbana de Santa Maria são de R$ 58 milhões.

Paralelo ao serviço de manutenção da rodovia, o Dnit segue com a execução de obras na duplicação do trecho urbano das BR-158 e BR-287, em Santa Maria. Nesta semana estão sendo concluídos serviços de sinalização do viaduto do Castelinho.