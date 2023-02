IFSul Sapucaia abre novo curso de graduação

O IFSul Sapucaia acaba de anunciar a abertura de um novo curso superior de graduação: o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É uma oportunidade de formação totalmente gratuita e presencial, com seis semestres de duração - aulas nos turnos vespertino e noturno. As inscrições para a primeira turma, que terá 34 vagas, já estão abertas e podem ser realizadas até às 18h de 6 de março pelo site sgc.ifsul.edu.br. Informações podem ser obtidas no site www.sapucaia.ifsul.edu.br.

O coordenador do curso, Alex Orozco, destaca que a formação será focada em tecnologia e gestão. "É o curso ideal para quem quer ser programador, desenvolvedor de softwares", enfatiza. O critério para inscrição é ter Ensino Médio completo. A seleção será realizada com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições 2020, 2021 ou 2022, conforme a opção do candidato no momento da inscrição. As aulas para os aprovados iniciarão no dia 10 de abril de 2023.

As aulas serão presenciais, no Câmpus Sapucaia do IFSul (avenida Copacabana, 100, bairro Piratini). O curso será das 19h às 22h15min, com algumas aulas no turno vespertino: no primeiro ano, em dois dias, as aulas iniciarão às 17h30min. A previsão é que no terceiro semestre as aulas iniciem às 17h30min em apenas um dia da semana, e a partir do quarto semestre sejam diariamente das 19h às 22h15min.