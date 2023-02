Shopping Pelotas realiza Torneio de Uno e Campeonato Amador de Cubo Mágico

O Shopping Pelotas realizará competições com inscrições gratuitas neste final de semana. O Torneio de Uno acontecerá no sábado (18), e o Campeonato Amador de Cubo Mágico no domingo (19). Os eventos serão realizado pela Jogaderia, das 15h às 19h em ambos os dias. Para participar, os interessados devem se inscrever antecipadamente através do Sympla.

Para o Torneio de Uno, são 32 vagas na categoria geral (de 07 a 99 anos). Também há uma vantagem para aqueles que se inscreverem antecipadamente, que receberão 20 pontos na primeira etapa. Para o primeiro colocado, será entregue a premiação de um troféu e um jogo de Uno, enquanto o segundo e terceiro lugar receberão uma medalha e um jogo, e o quarto lugar apenas a medalha.

A disputa no Campeonato Amador de Cubo Mágico também promete reunir os apaixonados pela modalidade, e contará com o estilo “contra o tempo” e 3x3x3. Cada atleta deverá resolver os cubos em momentos diferentes dos demais competidores de forma cronometrada e três tentativas. Os inscritos receberão da Jogaderia todo o material necessário para competir. A ação prevê premiação aos melhores colocados, sendo um troféu para o vencedor e medalhas do 2º ao 6º lugar.

SERVIÇO

O que: 1º Torneio de Uno e Campeonato Amador de Cubo Mágico no Shopping Pelotas

Data: 18 e 19 de fevereiro, das 15h às 19h