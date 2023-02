Vera Cruz terá atrações para crianças e adultos

Vera Cruz terá, neste sábado (18), a primeira edição do Carnaval no Parque. Depois de dois anos sem realizar a folia na cidade, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer organiza atividades para a criançada durante à tarde e para o público adulto à noite. A novidade deste ano é que o evento acontece no Parque Municipal de Eventos, junto ao Ginásio Poliesportivo Adroaldo Hickmann, no bairro Araçá.

Conforme o secretário Cristiano Roza, para o público infantil, além do tradicional bailinho, com brinquedos infláveis gratuitos e praça de alimentação, ainda haverá a escolha da melhor e mais criativa fantasia, com premiação. "Vai ter brincadeiras e vai ter folia nos pavilhões do Parque de Eventos, a partir das 14h30min, com acesso gratuito", convida o titular da pasta.

Já a partir das 18h30min, três grupos de pagode animam os foliões, iniciando com o Pagode do Sebá, depois se apresenta o Grupo Essência, a partir das 20h30, e para finalizar a noite, o grupo Samba Junto estará no palco a partir das 22h30min. A festa carnavalesca tem previsão de encerramento à meia noite.

"Há algum tempo Vera Cruz não conta com a realização de uma festa carnavalesca para o público adulto, principalmente. Por essa razão, queremos resgatar a alegria do Carnaval na comunidade", destaca Roza.