As crianças vão ter uma tarde de folia na Praça 20 de Setembro, Praça da Biblioteca em São Leopoldo, com o carnaval infantil. O evento será realizado no próximo domingo, dia 19 de fevereiro, a partir das 16h. Estão previstas as seguintes atrações: Bolheiros de São Leopoldo, palhaçaria, banda Quintal do Cesinha e também terá praça de alimentação. O carnaval de 2023 está com uma série de atividades. A edição deste ano tem como tema Carnaval: Cultura e alegria rumo ao Bicentenário.