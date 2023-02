O Carnaval de 2023 será marcado por muita cultura, festa, música e alegria em Estância Velha. Depois de dois anos, a Prefeitura vai realizar novamente a festa mais popular do Brasil. E este ano, a administração reservou novidades para a criançada também entrar no ritmo carnavalesco. Além do tradicional desfile de rua à noite, a programação reserva atrações voltadas exclusivamente para as crianças.

O desfile principal acontecerá no dia 25 de fevereiro, sábado, às 20h30min, na Avenida Presidente Vargas. O evento terá entrada gratuita e contará com entidades, Escolas de Samba do município e show com a Banda Saldanha. As agremiações que irão se apresentar são Academia de Samba Asas da Liberdade (bairro Rincão dos Ilhéus) e Escola de Samba Unidos da Ponte (bairro União). Depois do desfile das escolas, a avenida estará liberada para os foliões aproveitarem o show da Banda Saldanha, de Porto Alegre.

Já no domingo, dia 26, será a vez das crianças desfrutarem da alegria contagiante do carnaval. Brinquedos infláveis, recreacionistas e brincadeiras alusivas ao Carnaval estarão à disposição das crianças das 15h às 18h, no PAC - Pavilhão de Atividades Culturais Ênio Trein.