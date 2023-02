O Cais do Porto de São Borja volta a ser palco do Cais Folia, que promete movimentar os foliões a partir do próximo sábado. Serão duas noites de folia nos dias 18 e 20 de fevereiro e uma tarde de carnaval infantil no dia 19 de fevereiro.

O passaporte antecipado para as duas noites de folia custa R$ 25. Já o ingresso individual para uma noite fica em R$ 20. A venda acontece no no Parcão, das 9h às 18h. Como em todos os anos anteriores, o pagamento é apenas em dinheiro, sem a opção de pix ou cartão. As vendas antecipadas vão até o dia 18 às 12h.

O ingresso social é individual e intransferível, por isso, é necessário apresentar documento com foto e NIS.