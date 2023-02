Gramado Summit é apresentada para o Governo do Estado

A convite da comitiva da Gramado Summit, o secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais, Ike Koetz, participou na tarde dessa segunda-feira (13), no Palácio Piratini, em Porto Alegre, da reunião que apresentou o projeto da Gramado Summit 2023, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

O intuito do encontro foi, principalmente, estreitar o bom relacionamento que evento possui, junto ao Governo do Estado. A comitiva mostrou ao governador Eduardo Leite o potencial da Gramado Summit e os benefícios que ela promove ao município e também ao Rio Grande do Sul. A ideia da empresa é caminhar ao lado do Governo Estadual, unindo forças e potencializando a inovação e o empreendedorismo por todo o território gaúcho.

"Está na essência do empreendedor gramadense a preocupação com o desenvolvimento social da cidade. A Gramado Summit segue a mesma trilha de sucesso de outros eventos, como Festival de Cinema e Natal Luz. Hoje ela coloca nossa cidade no mapa da inovação nacional", disse o secretário, Ike Koetz.

Participaram da reunião o deputado estadual, Guilherme Pasin; a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp; o secretário de Turismo, Vilson Covattio; além do CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi; e demais representantes do evento. A Gramado Summit 2023 acontece de 12 a 14 de abril, no Serra Park, em Gramado.