Carnaval na Serra tem bloco retrô e volta da diversão após pandemia

De acordo com a secretária de Turismo e Cultura, Ana Pauline Mombach, a terceira edição do evento promete consolidar ainda mais o carnaval em Garibaldi. "O Carnaval Retrô está sendo organizado com muito carinho para envolver toda a comunidade e visitantes em mais uma edição", frisa. O Carnaval Retrô é uma promoção da Prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e conta com o apoio de entidades e voluntários.

O destaque do evento é o tradicional Bloco do Bepi, que, em forma de cortejo, executa marchinhas de carnaval e samba, movimentando a comunidade e os turistas por onde passam. O nome do bloco é uma alusão ao apelido de Giuseppe em talian - dialeto italiano, que lembra a figura de Giuseppe Garibaldi — herói da Revolução Farroupilha que inspirou o nome do município. A atração é formada por instrumentistas integrantes da Escola de Música da Orquestra Municipal de Garibaldi, Banda Musical Profº Danilo Chisini, e entidades.

Após o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19, o Carnaval retorna aos municípios gaúchos com entusiasmo renovado. Na serra, as opções para pular o Carnaval são variadas e têm opções para todas as preferências.

Maria Fumaça de Bento Gonçalves terá degustação de vinhos no sábado

Ao embarcar no vagão dedicado ao L'Essenza del Vino, os passageiros recebem uma taça personalizada do passeio e produtos típicos da região para petiscar e harmonizar. Assim como os demais passeios de Maria Fumaça - Trem do Vinho, o bilhete do L'Essenza contempla transfer entre as estações e acesso ao Parque Cultural Epopeia Italiana. O valor do investimento é de R$ 285 por pessoa, e novas edições mensais estão previstas até outubro de 2023.

Durante o feriado de Carnaval, a Giordani Turismo, operadora oficial do passeio de Maria Fumaça - Trem do Vinho, realiza, no sábado, 18 de fevereiro, duas edições do L´Essenza del Vino, às 14h e 16h.

Caxias do Sul realiza 11ª edição do Bloco da Velha, com tema de Baile de Máscaras

A Secretaria Municipal da Cultura apresenta a 11ª edição do Carnaval do Bloco da Velha de Caxias do Sul, que, neste ano, evidencia o mistério da fantasia carnavalesca com o tema Baile de Máscaras. O evento marcará o retorno da festa mais popular do Brasil para Caxias do Sul e ratificará o espírito alvissareiro com as máscaras, desta vez, destinadas à folia, pensando em ressignificar esse objeto tão marcante durante a pandemia do coronavírus.

O retorno às atividades do Bloco da Velha, após hiato de dois anos, ocorrerá no domingo (19), das 14h às 22h, na Rua Dom José Baréa, no entorno da antiga Maesa - Metalúrgica Abramo Eberle S/A. A entrada será pelas ruas Treze de Maio e Tronca, esquina com a Rua Vereador Mario Pezzi. A participação é gratuita, mas o Bloco oferecerá uma nova opção de ingresso: o Camarote Wave Premium, que contará com open food e bar, lounge e abadá personalizado. Já o Camarote Wave (nomes alusivos à atual linha de vinhos e espumantes da Vinícola Nova Aliança, parceira do evento) permanecerá nos mesmos moldes das edições anteriores, com espaço privado, também junto ao palco, ambos com banheiros.

O Bloco está preparado para reunir mais de 50 mil pessoas e contará com nova área de alimentação, espaço kids ampliado e uma grande estratégia de segurança, além de serviço de limpeza para iniciar imediatamente após o evento. A proposta contará com diversos bares, no entanto, não será permitida a entrada nos blocos e nos camarotes com qualquer tipo de bebida.

O acessório tema do Bloco da Velha 2023 foi introduzido em festas, como o Carnaval, no século XV, na Itália renascentista e durante o Carnaval de Veneza, e é usado em bailes e desfiles de fantasia até os dias de hoje. O papel histórico do artefato é semelhante ao do próprio Bloco, que em 2011 imprimiu uma nova forma de brincar nesse dia de festa. Além do Carnaval de clubes e os desfiles das escolas de samba, Caxias do Sul conhecera, naquele ano, a semente dos blocos de rua. Na primeira edição, eram apenas 250 foliões reunidos, comemorando a maior celebração de rua do país.