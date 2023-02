Pelotas aumenta em 26% a oferta de vagas nas escolas

A Prefeitura de Pelotas abriu 1,4 mil novas vagas nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental na rede municipal em 2023, e investirá R$ 2,5 milhões em equipamentos para este ano letivo. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação e Desporto (Smed), no ano passado foram oferecidas 4,1 mil vagas nesses níveis. Em 2023, são 5,6 mil vagas, o que representa o aumento de 26% de um ano para outro. Na sexta-feira (23), a rede receberá 27,7 mil alunos para o início das aulas.

Na Educação Infantil, apesar do aumento de 121 vagas em relação a 2022, a lista de espera conta com 1,6 mil crianças de zero a cinco anos. Para suprir o déficit, a Prefeitura busca alternativas, como a possibilidade da publicação de edital para credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) especializadas em Educação Infantil, para garantir a oferta imediata de vagas. Também está sendo produzido edital para a compra de vagas na rede privada de ensino. Conforme esses editais forem publicados, novo processo seletivo será aberto.

A secretária de Educação de Pelotas, Adriane Silveira, avalia que o aumento da procura por vagas na rede municipal tem sido identificado ao longo dos últimos anos, especialmente, por famílias que buscam o suporte pedagógico inclusivo oferecido pelo Município aos alunos portadores de deficiências. "Além disso, principalmente no período da pandemia e agora, neste momento que vivemos, houve uma influência muito forte das questões socioeconômicas, como a redução do poder aquisitivo das famílias. Isso fez com que muitos alunos saíssem da rede privada para a rede pública de ensino", disse.

A Prefeitura trabalha, também, para ampliar e qualificar o quadro funcional da rede. Atualmente, o Magistério municipal possui 3,3 mil professores, 1,2 mil servidores e 295 monitores e o déficit, neste começo do ano letivo, é de 293 profissionais.

Para resolver o problema, estão sendo nomeados 238 aprovados em concursos na área da Educação, conforme os editais 008/2017, 080/2017 e 133/2019.

A expectativa da Secretaria de Administração de Recursos Humanos de Pelotas (Sarh) é de zerar a carência de professores e servidores até o começo do ano letivo de 2023, dependendo do interesse dos candidatos selecionados em assumir os cargos.

De acordo com a Secretaria de Educação, Pelotas não tem professores concursados para suprir as necessidades da nova matriz curricular. Por isso, serão realizadas contratações temporárias e, posteriormente, as vagas serão preenchidas por concurso que ainda será organizado.