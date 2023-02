Com sua Situação de Emergência reconhecida pelo Governo Federal, o município de São Sepé aguarda o recebimento de recursos para ajudar no combate à falta de chuva, que serão utilizados em diferentes frentes no enfrentamento da seca.

O prejuízo financeiro na agricultura e pecuária de São Sepé é de R$ 417 mil. Na cultura da soja, o prejuízo é de R$ 352 mil. Apesar de todas as dificuldades, o Executivo distribuiu mais de 900 mil litros de água até 24 de janeiro. Hoje o número já ultrapassa 1 milhão de litros, distribuído para 150 famílias, de todas as localidades do município.