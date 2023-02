HSVP de Passo Fundo busca doações de sangue antes do Carnaval

Graças às campanhas educativas realizadas pelo Hospital São Vicente de Paulo, o Serviço de Hemoterapia registrou um aumento de 40% na captação de sangue em 2023. Só em janeiro, foram registrados 1.059 candidatos com 993 doações efetivadas. Mas, com a proximidade do Carnaval, um alerta se acende para a necessidade de manter o estoque em condições de suprir as necessidades de uma região que abrange dois milhões de habitantes.

Neste período, as pessoas costumam viajar mais e, consequentemente, é registrado um maior número de acidentes de trânsito. Então, buscando prevenir a falta de hemocomponentes, essenciais em atendimentos de urgência e tratamentos de rotina, os voluntários estão sendo convidados a realizarem novas doações antes de iniciarem a folia.

A médica hematologista Cristiane Rodrigues da Silva de Araújo, disse que o Serviço do HSVP Passo Fundo vai funcionar normalmente até o feriado de carnaval e que toda doação é bem-vinda. "Todos os tipos sanguíneos são importantes, pois para atender a demanda dos pacientes são necessários 80 candidatos e 60 doações efetivas por dia. Mas o fator Rh negativo é o mais urgente, como O- que por ser doador universal é o mais utilizado na rotina hospitalar", explicou a responsável técnica.

Para doar sangue o voluntário precisa estar bem de saúde, alimentado, ter tido uma boa noite de sono e pesar acima de 50 kg. O processo é o mesmo para todas as idades, no entanto, quem tiver 16 e 17 anos precisa apresentar um termo de consentimento assinado ou estar na presença dos pais ou responsáveis. O documento obrigatório está disponível na aba download de documentos no site hsvp.com.br, no link "termo de consentimento livre e esclarecido".

O Serviço de Hemoterapia é responsável por suprir as necessidades de todo o Hospital que, atualmente, é referência em atendimento de saúde para mais de 2 milhões de habitantes das regiões norte e missioneira. Quem quiser fazer uma doação deve procurar o serviço localizado na Rua 15 de Novembro, no prédio da Radioterapia - nº 485, 5º andar. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 14h. Mais informações pelo telefone (54) 3316 4087.