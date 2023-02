Instituto Federal tem 85 estudantes indígenas em seus campi no RS

No mês em que se comemora o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRS) relata ações desenvolvidas em apoio a esses povos. Atualmente, há cerca de 85 estudantes indígenas matriculados em cursos ofertados em 12 campi do IFRS. A previsão é de que outros 50 novos alunos ingressem ainda no primeiro semestre de 2023.

A Política de Ingresso Especial e Permanência do Estudante Indígena, aprovada em 2019, é uma forma de o IFRS contribuir com a luta pelos direitos desses povos. O documento procura assegurar o direito à educação e promover a interculturalidade como prática pedagógica. A partir dele, a instituição passou a realizar um processo de ingresso especial para estudantes indígenas, que oferta duas vagas extras em cada curso, o qual representa um olhar diferenciado aos candidatos. Devido a diferenças culturais, escolarização e isolamento geográfico de suas comunidades, esses estudantes costumavam concorrer em desvantagem no processo de ingresso regular de alunos, o qual também prevê reserva de vagas para indígenas, conforme a Lei de Cotas.

Um dos resultados dessa política foi o crescimento do número de indígenas matriculados: de seis, em 2018, para 85, em 2022. São Guaranis, Kaingangs, Anhetenguá-Guaranis e Mbyá-Guaranis, em cursos técnicos e superiores em 12 diferentes campi. Neste ano, com a quinta edição do Processo Seletivo especial, cerca de 50 novos indígenas devem passar a estudar na instituição,

O IFRS conta ainda com a Assessoria de Relações Étnico-Raciais, para fortalecer e gerenciar ações de promoção à igualdade, à inclusão e à diversidade de raça e etnia.