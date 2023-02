O prefeito em exercício de Pelotas, Idemar Barz, recebeu nesta segunda-feira (13), no Paço Municipal, o prefeito em exercício de Arroio do Padre, Edegar Henke, para tratar da renovação do convênio que trata da manutenção das estradas de divisa entre os dois municípios. Estabelecido anualmente, desde 2019, o convênio vai contar com parcerias envolvendo mão de obra e materiais.