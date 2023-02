A pavimentação asfáltica do caminho que liga a Lagoa da Garibaldi ao Cristo Protetor, em Encantado, está com 50% dos trabalhos concluídos. A previsão de finalização das obras é para abril deste ano. O novo trecho terá 2,4 km, com uma ciclovia e espaço para caminhadas na lateral da pista. O valor da obra é de cerca de R$ 8 milhões, com aporte do Governo do Estado pelo Programa Pavimenta RS, de R$ 4 milhões. O restante do valor contará com recursos próprios do município de Encantado. No total, 138 mil 624 pessoas de diversas regiões do Brasil e 40 países já visitaram o Cristo Protetor em Encantado de maio de 2021 a janeiro de 2023.