Estância Velha recebe Selo Prata do Programa Rede Bem Cuidar RS

Estância Velha cumpriu todas as metas do 2º ciclo do Programa Rede Bem Cuidar RS, e no mês de fevereiro foi contemplada com o Selo Prata. Em agosto de 2022, o município já havia conquistado o Selo Bronze por ter cumprido todas as metas do 1º ciclo.

Em outubro, na ocasião do lançamento da obra do Posto de Saúde do bairro Bela Vista, o Selo Bronze além do certificado de Unidade Amiga do Idoso foram entregues pela secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann.

A Secretaria da Saúde de Estância Velha aderiu ao programa em outubro de 2021, tendo a Equipe de Saúde da Família do Rincão Gaúcho como equipe escolhida, pois atendia todos os critérios para adesão (somente uma equipe pode ser escolhida por município).

"Desde então, estão sendo trabalhadas com a equipe as metas propostas do programa com o foco no cuidado do idoso", explica Patrícia Rocha, coordenadora de Atenção Básica do município.

Dentre as ações desenvolvidas estão: a avaliação multidimensional do idoso, criação de um formulário de avaliação do município para ser implementado em outras unidades de saúde, visita domiciliar direcionada ao idoso, plano terapêutico singular, capacitações da equipe, e oficinas de Desing Thinking (DT). Além dos ganhos para a saúde da população idosa, o programa viabiliza melhorias estruturais através do incentivo financeiro recebido para a atenção básica.

A Rede Bem Cuidar RS integra o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, dentro do componente estratégico de qualificação da APS - Atenção Primária à Saúde.

Trata-se de uma proposta de colaboração entre as gestões estadual e municipal, os trabalhadores da saúde e a população. O objetivo do projeto é incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de APS oferecidos à população gaúcha.