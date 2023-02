A Prefeitura de Osório, através da secretaria de Segurança Pública e Trânsito, iniciou no último sábado (11) a implantação de um posto avançado na rampa de voo livre no Morro da Borússia.

De acordo com a prefeitura municipal, considerando que o local é um dos principais pontos turísticos da cidade e que recebe a visitação de muitos turistas, a colocação do posto avançado tem como principal objetivo garantir a segurança no local inibindo a prática de vandalismo e de ilícitos, prestar orientações de trânsito e informações aos visitantes.

A instalação do posto avançado ocorrerá em todos os finais de semana e feriados. A secretaria de Segurança Pública e Trânsito, no âmbito de suas competências está atenta e trabalha diuturnamente em conjunto com a Brigada Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Defesa Civil, sempre objetivando atender as necessidades da população de Osório e dos turistas que visitam os pontos turísticos do município.