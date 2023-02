Casa do Museu Caldas Júnior será restaurada em Santo Antônio da Patrulha

O Museu Antropológico Caldas Júnior de Santo Antônio da Patrulha preserva um pedaço da história da comunicação gaúcha. A casa que abriga o museu, de arquitetura tipicamente luso-açoriana, foi construída por volta de 1820. Seu mais célebre residente foi Francisco Antônio Vieira Xavier Caldas Júnior que, em 1895, viria a fundar o jornal Correio do Povo.

Para preservar essa história, o Museu está se preparando para uma ampla restauração. O objetivo revitalizar a estrutura do imóvel, tombado como Patrimônio Histórico do Estado do Rio Grande do Sul, desde 2013. Desde 2021, o local está parcialmente interditado pelos riscos que para servidores, visitantes e pedestres.

De acordo com a presidente da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior, Rosalva Rocha, a primeira etapa necessária para o andamento do processo de restauro já foi realizada. "Para a elaboração do projeto de restauro, era necessária a execução da pesquisa histórica, com levantamentos arquitetônicos, mapeamento de danos, análises qualitativa e quantitativa, bem como o diagnóstico das necessidades", explica ela.

O valor necessário para a restauração depende da elaboração deste projeto. Definida qual a necessidade de recursos, os mesmos poderão ser captados através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e da Lei Rouanet. A presidente do Museu salienta que o processo de restauração se destaca pela transparência, com todos os passos do processo sendo registrados no site da instituição.

Segundo o prefeito Rodrigo Massulo, mesmo parcialmente interditado, o Museu Caldas Júnior sempre se manteve "vivo" e atuante, junto à comunidade patrulhense. "Nosso Museu não é rico apenas pelo acervo, mas também pelo prédio, a casa bicentenária, situada numa avenida charmosa e que abriga o casario da Borges, assim como toda a história que existe em torno dele".

"Mesmo recebendo inúmeras melhorias desde janeiro de 2021, quando assumimos a gestão municipal, percebeu-se que a estrutura ficou comprometida com o passar do tempo e precisamos recuperá-la e até adequá-la, especialmente em se tratando de acessibilidade", completou o prefeito.

Situado na Avenida Borges de Medeiros, 427, bairro Cidade Alta, o Museu Caldas Júnior possui variado acervo histórico. Eventualmente, também abriga exposições de artistas plásticos e artesãos. Na entrada do Museu, em memória a Caldas Júnior, está localizada a sala do patrono.

Nos fundos do Museu ainda há o Jardim do Imperador, local em que se destaca a "Palmeira Imperial". De acordo com registros históricos, essa árvore de mais de 20 metros de altura teria sido plantada pelo Imperador D. Pedro I, como símbolo de sua passagem por Santo Antônio da Patrulha.