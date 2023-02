O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está ofertando três novos cursos de qualificação profissional na modalidade de Educação a Distância (EaD), com 200 horas de duração. São eles: Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem; Assistente de Produção Cultural; e Fruticultor. Os cursos são gratuitos, on-line, podem ser feitos a qualquer hora e geram certificado. Os interessados podem se inscrever e imediatamente iniciar as aulas, que devem ser concluídas até dia 31 de julho de 2023. Para participar é necessário ter compreensão de leitura em língua portuguesa, possuir e saber manusear o leitor de arquivos PDF e ter acesso a computador com recursos de áudio e vídeo.