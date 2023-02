Foi publicado na segunda edição do Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (10) o decreto que homologa a Situação de Emergência em Vera Cruz. A falta de chuvas já gerou mais de R$ 10 milhões de prejuízo nas culturas da soja, milho e arroz e na pecuária leiteira do município. Este é o quarto ano consecutivo que o Município decreta Situação de Emergência em razão da estiagem. Com a homologação Estadual, o decreto vai agora para a análise da União. A ratificação nas duas esferas auxilia na busca de apoio para renegociação e abate de dívidas dos agricultores, entre outras possibilidades.

O Laudo Técnico de Perdas, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Emater/RS-Ascar e Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares, apontou até a data do decreto local, uma quebra de 32% na produção de milho grão e 25% no milho silagem, 25% no arroz, 15% na soja e 1,2% no leite.

Conforme o Prefeito Gilson Becker, se a precipitação prevista para esta semana não se confirmar, atividades não essenciais que utilizam água da rede pública, terão que ser suspensas, para que a população não fique sem abastecimento de água.