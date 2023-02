Ações governamentais reduzem mortalidade infantil em Pelotas

Os indicadores da Prefeitura de Pelotas com relação à saúde materno-infantil têm apresentado melhoras nos últimos anos. Em levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o município identificou quedas contínuas na mortalidade infantil, que abrange crianças menores de cinco anos. Em 2019, foram registrados 14 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Já em 2022, o índice caiu para 9,98, o que representa uma redução de 28,7%. Nos últimos cinco anos essa é a segunda vez na qual Pelotas registra um índice menor do que dez mortes por 1.000 nascidos vivos, a última foi em 2020.

De acordo com a SMS, a mortalidade de menores de cinco anos está associada a fatores biológicos, socioeconômicos e, principalmente, à assistência à gestante e ao recém-nascido. Um dos programas desenvolvidos pela secretaria é o Pra-Nenê, que tem o objetivo de estratificar os fatores de risco em crianças de 0 a 2 anos de vida. O programa acompanha todas as crianças atendidas pelo SUS em Pelotas, desde a maternidade até as consultas de puericultura nas UBS.

Um dos principais fatores que influenciam na melhora dos indicativos é o aumento na proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação. De acordo com a Secretária de Saúde de Pelotas, Roberta Paganini, o atendimento de pré-natal adequado vem crescendo desde 2020, registrando o dobro de consultas em 2021 e ampliando para 24% de abrangência entre mulheres grávidas em Pelotas, atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Como forma de ampliar o acesso dessas mulheres ao pré-natal, são desenvolvidas ações pela SMS como a qualificação do atendimento, acompanhamento dos indicadores de desempenho por UBS, suporte contínuo para qualificação dos registros no e-SUS, realização da primeira consulta de puerpério na Atenção Primária em até 10 dias após o parto e captação de gestantes por meio do PIM/PCF e demais secretarias como SMED e SAS. Em consequência a essas abordagens, a mortalidade materna por 100 mil nascidos vivos reduziu de 53,39% em 2020 para 29,34% em 2022.