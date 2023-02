A Prefeitura de Canela divulga o edital 003/2023, que trata sobre o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária em diversas funções. As inscrições poderão ser feitas a partir das 11h do próximo dia 17 de fevereiro, até às 11h do dia 27 de fevereiro, exclusivamente de forma on-line no site www.objetivas.com.br . O edital completo está disponível no Painel de Publicações Oficiais da Prefeitura de Canela e nos sites www.canela.rs.gov.br e www.objetivas.com.br. As vagas disponíveis são para as funções de assistente social, atendente de saúde, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, motorista, profissional de magistério com habilitação em séries iniciais do ensino fundamental. psicólogo, e técnico em enfermagem.