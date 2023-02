Rodovias do Vale do Taquari e Rio Pardo recebem intervenções da EGR

A população e os condutores devem estar atentos para a realização de obras e intervenções em dez rodovias nesta semana. Ao todo, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) estará atuando em 23 frentes de trabalho que exigem atenção de quem circula pelas diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A presença de máquinas e das equipes de trabalhadores nos segmentos rodoviários estratégicos na execução de reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização, roçada, limpeza de margens e tapa-buracos podem causar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos em horários específicos.

Na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, o cronograma de obras prevê a realização de intervenções para a manutenção do pavimento na ERS-130, nos quilômetros 75 a 79, entre Lajeado e Arroio do Meio. A EGR executa a complementação da sinalização horizontal e vertical do quilômetro quatro ao 20, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul, na RSC-453.

Paralelo a isso, ocorre a conservação rotineira com serviço de roçada e limpeza das margens da RSC-453, no quilômetro 60 ao 90, entre Westfália, Boa Vista do Sul até Garibaldi; na ERS-130, do quilômetro 92 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado e na ERS-129, do quilômetro 100 ao 126, entre Vespasiano Corrêa e Guaporé.