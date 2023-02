Maturidade Ativa do Sesc Farroupilha e Osório abre inscrições

O grupo Maturidade Ativa do Sesc Farroupilha está com inscrições abertas para rematrículas e para novos integrantes que desejarem participar. Voltado para pessoas com mais de 50 anos de idade, o programa promove reuniões, bate-papos, oficinas, campanhas e eventos que visam promover o bem-estar e a integração entre os participantes. As inscrições estão abertas até o dia 28 de fevereiro e devem ser realizadas diretamente na Unidade do município (Rua Coronel Pena de Moraes, 320). As atividades do grupo iniciam em 7 de março. Mais informações com o Sesc pelo telefone ou WhatsApp (54) 3261-6526.

Já em Osório, as inscrições para o Maturidade Ativa ocorrem de 13 a 17 de fevereiro, das 9h às 12h e das 13h às 16h, no Sesc Tramandaí, closeque realiza o registro gratuito de novos integrantes e rematrículas daqueles que já faziam parte do projeto. Após a data, os interessados poderão matricular-se às segundas-feiras, das 9h às 12h, na Av. Getúlio Vargas, 1680, Loja 1, Parque Real, Osório. As atividades terão início no mês de março. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (51) 3684-3736.

Assim como Farroupilha, o Sesc Maturidade Ativa está presente em mais de 50 municípios, reunindo pessoas idosas com o objetivo de oferecer ações voltadas para a promoção do envelhecimento ativo em todas as dimensões: saúde, segurança e participação social. O programa tem como objetivos melhorar e ressignificar a qualidade de vida dos participantes através de diferentes iniciativas.