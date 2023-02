Rio Grande do Sul teve 109 casos de raiva herbívora em 2022

O Rio Grande do Sul contabilizou 109 casos de raiva herbívora em 2022, com distribuição em 37 municípios do Estado. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

O número de casos foi maior que o registrado em 2021, quando 48 focos foram identificados em 21 municípios. Em 2022, tiveram laudos positivos para raiva herbívora 99 bovinos, nove equinos e um ovino.

"A estiagem do ano passado teve um papel importante nesse crescimento, pois provocou estresse nas colônias de morcegos, o que aumenta as agressões ao rebanho. Esse ano, de novo, temos seca, então é preciso vacinar o rebanho para não haver prejuízos nos próximos meses", explica o analista ambiental André Witt, do Programa de Controle de Raiva Herbívora.

A maioria dos casos de raiva herbívora foi registrada nos meses de junho, julho e agosto. "O número de focos no período de outono e inverno sempre é maior. É por isso que recomendamos a vacinação dos animais agora no verão, para que a vacina possa ter tempo de fazer efeito e produzir anticorpos", destaca Witt.

A principal forma de transmissão da raiva para herbívoros se dá pela mordedura do morcego hematófago Desmodus rotundus. Alguns esconderijos habituais desses animais são troncos ocos de árvores, cavernas, fendas de rochas, furnas, túneis e casas abandonadas, entre outros.

A orientação aos produtores rurais é de que, ao localizarem novos refúgios de morcegos vampiros, não tentem capturá-los por conta própria e comuniquem imediatamente a localização destes refúgios à Inspetoria ou ao Escritório de Defesa Agropecuária do seu município.

A captura dos animais é realizada somente pelos Núcleos de Controle da Raiva do Estado, devidamente capacitados, vacinados contra a raiva. As equipes são acionadas pelas regionais da Secretaria da Agricultura sempre que houver laudo positivo para raiva em herbívoro ou se forem constatados altos índices de mordedura em animais de produção em determinada região.