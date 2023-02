Corsan realiza obras para garantir abastecimento na Região Metropolitana

Apesar da estiagem severa que afeta o Estado, a Corsan está garantindo a regularidade do abastecimento para cerca de 800 mil pessoas, nos municípios de Gravataí, Alvorada, Viamão e Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O fornecimento de água é viabilizado por diversas obras que a Companhia vem realizando. Uma das intervenções recentes foi o desassoreamento do Canal DNOS, serviço que contribuiu de forma relevante para o aumento de volume de água no rio Gravataí, onde a Corsan mantém dois pontos de captação.

O Canal DNOS liga a Barragem do Incra - Assentamento Filhos de Sepé, localizada em Águas Claras (Viamão), até o rio Gravataí. A estrutura de 7,3 mil metros de extensão estava assoreada, o que praticamente impedia a vazão de água para o manancial. De 21 a 31 de janeiro, foi realizado o desassoreamento, com retirada de lodo e vegetação. Foram utilizadas seis escavadeiras hidráulicas no serviço, que apresentou resultados positivos antes mesmo de sua conclusão: o nível do rio Gravataí, que estava em -38cm no dia 21 de janeiro, registrou 50cm em 27 do mesmo mês, fato que teve influência direta dessa ação e de outras realizadas (mais detalhes abaixo). No período mais crítico, a Companhia precisou captar água na região mais profunda do rio, o chamado "volume morto".

"Essa obra executada emergencialmente pela Companhia é importante e estratégica para funcionar como contingência para futuras estiagens que venham a afetar o rio Gravataí, e nos fornece maior segurança hídrica para as captações, além de possibilitar o fluxo e a vazão mínima para o rio, garantindo assim de forma indireta a vazão ecológica mínima para o rio e, consequentemente, o benefício para todo o ecossistema daquela bacia hidrográfica", diretor de Operações da Corsan, Milton Cordeiro.

Além do desassoreamento, a Corsan realizou outras obras emergenciais, como a construção emergencial de barramento no leito do rio Gravataí; o rebaixo de nível em barragem existente no curso de água, próximo a Glorinha; e a utilização de balsas para captação de água nos pontos mais profundos do rio.