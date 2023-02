Museu Histórico Farroupilha celebra 70 anos de história

O Museu Histórico Farroupilha (MHF), localizado no município de Piratini, na zona sul do Estado, completou 70 anos de fundação neste sábado. Instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), o museu guarda um significativo acervo referente à Revolução Farroupilha (1835-1845), além de peças de diferentes épocas e temas.

O prédio do MHF é uma construção de 1819, conhecida como Solar dos Meirelles, e sediou o Ministério da Guerra da então República Rio-grandense, comandada pelo general Bento Gonçalves da Silva. "O Museu Histórico Farroupilha integra o belo conjunto arquitetônico de Piratini, tombado pelo patrimônio histórico em âmbito estadual e nacional. De 2019 a 2022, sua sede passou por diversas intervenções para qualificar a estrutura e os espaços expositivos", explica a secretária da Cultura, Beatriz Araujo. "O acervo foi duplicado com a doação de novos itens relacionados à Revolução Farroupilha e a reserva técnica foi reformulada e ampliada. Aos 70 anos, o museu está rejuvenescido e em melhores condições para acolher o público."

Nos próximos meses, o MHF passará por nova obra de conservação do prédio, que está em processo de licitação no valor de R$ 761 mil - disponibilizados pelo programa Avançar na Cultura, do governo do Estado. Estão previstas a revisão da cobertura, pintura interna e externa das alvenarias, revisão das esquadrias de madeira, revisão elétrica, recuperação pontual de pisos e substituição de luminárias, entre outras ações.

O MHF foi criado no governo de Ernesto Dornelles, em 1953. Entre as peças que integram o acervo, estão objetos pessoais do general Bento Gonçalves, mobiliários do século 19, objetos do cotidiano, entre outros.