Estado homologa emergência em Pelotas

O Município de Pelotas teve seu decreto de situação de emergência devido aos danos causados pela seca, homologado pelo Governo do Rio Grande do Sul no final da semana. A homologação já foi publicada no Diário Oficial do Estado e, a partir disso, a Prefeitura de Pelotas está apta a buscar recursos estaduais para amenizar os impactos da falta de chuva sobre a população e a produção primária.