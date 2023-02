Caxias do Sul cadastra famílias para regularização do Kayser II

O prefeito Adiló Didomenico acompanhou o cadastramento das famílias residentes na região conhecida como Núcleo Kayser II, no final da Avenida João Carlos de Anflor, para regularização fundiária dentro do programa Esse Terreno é Meu, no último sábado. Ele estava acompanhado do secretário do Urbanismo, Carlos Giovani Fontana, com quem vistoriou a área.