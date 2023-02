UPF implanta ambulatório de Saúde do Adolescente

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idades entre dez e 19 anos. Metade desses problemas tem início aos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada, nem tratada, o que pode resultar em desfechos trágicos, como o suicídio — terceira principal causa de morte entre adolescentes. Atenta à importância do cuidado com a saúde física e mental dessa faixa etária, a Universidade de Passo Fundo (UPF) inaugura hoje um espaço exclusivo para esse tipo de atendimento médico.

O Ambulatório da Saúde do Adolescente vai atender exclusivamente quem tem entre 10 e 18 anos de idade, podendo ser estendido até os 20 anos, quando necessário. A unidade funcionará dentro do Ambulatório Central, localizado junto ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Até então, os atendimentos a esse público eram feitos pelo Ambulatório de Pediatria.

O serviço será liderado pelo pediatra e coordenador das disciplinas de Saúde da Criança e Saúde do Adolescente da Escola de Medicina, Marcos Dalla Lana, e os adolescentes serão acolhidos por alunos do sétimo e oitavo semestres. Segundo o médico, a ideia é atuar numa fase da vida que é de extrema importância, especialmente pelas transformações e descobertas. "É nesse período que se estabelece o desenvolvimento de habilidades, hábitos e perfis de comportamento que vão perdurar por toda a vida, sejam eles sociais, alimentares, de atividade física ou de estudo. É o período da vida em que o indivíduo praticamente define quem vai ser, mas que curiosamente recebe pouca atenção, tanto por parte dos pais e cuidadores quanto especializada", explica Dalla Lana.

Reitora da UPF, Bernadete Dalmolin comemora a parceria que vai garantir um serviço diferenciado aos adolescentes da região. "Nós somos uma universidade comunitária que produz conhecimento e está conectada com as necessidades da sociedade, da nossa região. Esta é mais uma entrega que tem o DNA da UPF, que cumpre o compromisso de oferecer o melhor atendimento e as soluções para a nossa comunidade", conclui.

Com o novo espaço exclusivo, a ideia é, futuramente, adotar o modelo de atendimento multidisciplinar. O serviço teria o apoio de profissionais da UPF de múltiplas especialidades em áreas relevantes para o adequado acompanhamento dessa faixa etária: psicólogos, educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Na opinião do secretário adjunto de Saúde de Passo Fundo Luís Schneider, a iniciativa inédita no município representa um avanço significativo no cuidado aos jovens da nossa população. "É notório o aumento da incidência de doenças crônicas e outras, que historicamente, possuíam baixo registro nessa faixa etária. Doenças como a diabetes, hipertensão, hepatites, depressão e obesidade acometem de forma crescente esses jovens. A iniciativa, sem dúvida, auxiliará nas medidas de saúde pública voltadas para atenção integral à população", pontuou.

Os atendimentos no Ambulatório da Saúde do Adolescente, assim como os demais atendimentos do Ambulatório Central, são gratuitos para a população de Passo Fundo. O agendamento das consultas é realizado junto à Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone (54) 3316-8560. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h às 17h.