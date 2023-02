Pelotas realizará ações especiais contra ISTs durante o período do Carnaval

A Prefeitura de Pelotas prepara ações de saúde pública para o Carnaval, por meio da Vigilância Sanitária e da Rede de Transmissão de Doenças Crônicas Transmissíveis Prioritárias (DST). Haverá orientação e fiscalização na praça de alimentação da passarela e em outros pontos, testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), distribuição de preservativos e material informativo.

"Nesta semana, participamos de reunião com a Secretaria de Cultura, para acertar que a Visa/SMS atuará fiscalizando e orientando o comércio de alimentos na praça da alimentação e nos demais locais definidos pela Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap) durante os três dias de Carnaval. As ações visam à prevenção da boa saúde dos foliões e do público. Os cuidados com a conservação dos alimentos e com a higiene são elementares para evitar problemas posteriores", informa o chefe de Departamento da Vigilância Sanitária, Sidnei Louro Jorge Júnior.

A coordenadora da Rede de Doenças Crônicas Transmissíveis Prioritárias, Greice Carvalho de Matos, salienta que já estão acertadas parcerias com a Senac e com a concessionária de rodovias para a programação de Carnaval. Testes rápidos, distribuição de preservativos e de material informativo estão garantidos.

No sábado, 18 de fevereiro, das 15h às 18h, haverá testagem rápida para ISTs, nas instalações da Prefeitura e do Sesc na Praia do Laranjal. Além disso, durante todo o dia, ocorrerá a distribuição de preservativos nas praças de pedágio Retiro e Capão Seco. Já na sexta, sábado, e domingo, 24, 25 e 26 de fevereiro, haverá distribuição de preservativos e de material informativo na passarela do samba, à rua Conde de Porto Alegre, nos horários oficiais de programação carnavalesca.