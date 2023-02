Três Passos conquista selo Susaf

O município de Três Passos obteve o selo Susaf, do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. A chancela permite aos estabelecimentos devidamente registrados nos Serviços de Inspeção Municipal comercializar seus produtos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Até então, estes estabelecimentos dispunham do selo SIM, que permite comercialização apenas dentro dos limites do município. A adesão de Três Passos ao Susaf foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta.

A obtenção do selo ocorreu com apoio do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae-RS. Por meio da consultoria, o Sistema de Inspeção Municipal (SIM) - vinculado à Secretaria de Agricultura, passou por uma grande reestruturação, adequando legislações, instruções normativas, equipe técnica, padronização de procedimentos e fiscalização, entre outras ações. "Esse era, há muito tempo, o desejo de muitos empreendimentos do nosso município. Essa conquista é a cristalização de um projeto deste governo", destaca Carton Cardoso, coordenador do Programa Cidade Empreendedora no município.

A coordenadora do SIM de Três Passos, Bruna Mengue Justo, diz que, neste momento, quatro agroindústrias familiares do município demonstraram interesse no comércio estadual. São elas os Embutidos Longhi, Embutidos Niederle, Embutidos Bobato, e Eckert. Entre os principais produtos destacam-se salames, linguiças e cortes defumados, além da produção de queijos coloniais e demais produtos derivados do leite.

"Estes estabelecimentos produziam o volume necessário para abastecer o comércio municipal, porém, como são estruturas novas, já foram pensadas para a expansão de mercado. Agora, com o Susaf, eles estão preparados para essa demanda, que vai trazer novas oportunidades de emprego", destaca Bruna. O selo vem para fortalecer as agroindústrias familiares, potencializando o volume de produção e vendas e, consequentemente, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento da economia local.