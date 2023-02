Com a piora da estiagem, a Prefeitura de Hulha Negra aumentou a distribuição de água potável no interior do município, com um novo caminhão-pipa. Já são mais de 450 pontos que necessitam do auxílio da Prefeitura. Desde dezembro vigora um sistema de racionamento nos cinco poços artesianos que abastecem a sede do município e no poço artesiano da Trigolândia. Os reservatórios de água estão com a distribuição suspensa entre o período das 13h às 18h.