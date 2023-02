Estão abertas as inscrições para três cursos que estão sendo ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Santiago, em parceria com o Senar. Até o dia 17 de fevereiro, está aberto o curso de "Introdução à Costura", que vai acontecer de 06 a 09 de março, no Ateliê de Costuras, anexado ao Ginasião.

Até o dia 24 de fevereiro, estão abertas também as inscrições para o curso de Aproveitamento de Alimentos, que será realizado na Padaria dos Sonhos, também no Ginasião, que vai tratar da produção de bolos, pratos quentes, saladas, bolachas, sucos e chás.

Por fim, há também o curso de Artesanato com Material Reciclável, com data a definir, que será também no Ateliê de Costura. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Social, na rua Severino Azambuja, 38, das 8h às 14h.